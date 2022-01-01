Сайт «КП-Саратов» по итогам 2021 года лидирует по доле местных читателей

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Сайт «КП-Саратов» поздравляет всех своих читателей с наступившим Новым годом!

Редакция благодарит вас за то, что вы читаете наш сайт, комментируете, репостите нас в соцсетях, помогаете нам создавать новости и рассказывать о самом важном, что происходит в регионе.

Благодаря нашим читателям по итогам 2021 года сайт «Комсомольская правда – Саратов» saratov.kp.ru продолжает оставаться лидером среди новостных порталов в области по доле региональных посетителей. Согласно данным счетчиков LiveInternet около 50% читателей – жители Саратовской области. Это максимальный показатель среди всех новостных сайтов региона.

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За 2021 год на сайт «Комсомолки» в Саратове, согласно данным Яндекс.Метрики, зашли более 2,6 млн уникальных посетителей.

«КП-Саратов» по итогам года сохраняет за собой уверенное второе место в топ-10 самых читаемых новостных ресурсов области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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