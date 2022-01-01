Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 января 2022 13:11

В Саратове произошла тройная авария на нечищеной дороге

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото от очевидца

Фото от очевидца

Сегодня, 1 января, в Саратове произошла тройная авария на нечищеной дороге, об этом КП-Саратов сообщил очевидец.

Около 14:00 на Шелковичноя улице произошла тройная авария: «Лада» зацепила еще две машины на заваленной снегом дороге.

О пострадавших информации не поступало. На месте присутствуют сотрудники автоинспекции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.