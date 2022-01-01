Фото от очевидца

Сегодня, 1 января, в Саратове произошла тройная авария на нечищеной дороге, об этом КП-Саратов сообщил очевидец.

Около 14:00 на Шелковичноя улице произошла тройная авария: «Лада» зацепила еще две машины на заваленной снегом дороге.

О пострадавших информации не поступало. На месте присутствуют сотрудники автоинспекции.

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