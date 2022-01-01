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Происшествия1 января 2022 13:01

На вокзале в Саратове нашли труп 19-летнего парня с разбитой головой

Он был обнаружен на перроне
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 1 января, на вокзале в Саратове нашли труп 19-летнего парня с разбитой головой. Он был обнаружен на перроне.

Труп 19-летнего юноши нашли на перроне железнодорожного вокзала, возле дома № 1 на Привокзальной площади. Вызванные медики могли лишь подтвердить его смерть.

На теле молодого человека было множество травм: у него рана на затылке и синяки на спине и ногах. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.

Сейчас проводится доследственная проверка всех обстоятельств случившегося.

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