Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня, 1 января, на вокзале в Саратове нашли труп 19-летнего парня с разбитой головой. Он был обнаружен на перроне.
Труп 19-летнего юноши нашли на перроне железнодорожного вокзала, возле дома № 1 на Привокзальной площади. Вызванные медики могли лишь подтвердить его смерть.
На теле молодого человека было множество травм: у него рана на затылке и синяки на спине и ногах. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.
Сейчас проводится доследственная проверка всех обстоятельств случившегося.
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