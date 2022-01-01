Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 января 2022 11:52

В центре Саратова горит двухэтажный дом

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар на Астраханской, 11а

Пожар на Астраханской, 11а

В Саратове днем 1 января горит двухэтажный дом на улице Астраханская.

По данным корреспондента "КП-Саратов", полыхает двухэтажное деревянное здание на Астраханской,11а, на перекрестке с 5-м Садовым тупиком. Огонь полыхает на втором этаже, сильное задымление.

На месте работают несколько пожарных машин, данных о пострадавших пока нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.