В центре Саратова горит двухэтажный дом

Пожар на Астраханской, 11а

В Саратове днем 1 января горит двухэтажный дом на улице Астраханская.

По данным корреспондента "КП-Саратов", полыхает двухэтажное деревянное здание на Астраханской,11а, на перекрестке с 5-м Садовым тупиком. Огонь полыхает на втором этаже, сильное задымление.

На месте работают несколько пожарных машин, данных о пострадавших пока нет.

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