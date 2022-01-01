Туман в Саратове

Завтра, 2 января, жителям Саратова обещают сильный ветер и туман. Об этом сообщает Саратовский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и завтра днем в некоторых районах Саратовской области наступит плохая погода. Будет сильный ветер, отдельные порывы которого достигнут 15 - 18 м/с. Кроме того в Саратове и Энгельсе будет сильный туман.

Кроме того, на территории левобережья возможет сильный снег и метель.

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