Под Энгельсом три человека пострадали в перевернувшейся Приоре

ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 31 декабря, в Энгельсском районе Саратовской области три человека пострадали в перевернувшейся Приоре.

Об аварии сообщили в 3:20, она произошла на трассе Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. 27-летний молодой человек на «Ладе Приора» съехал с дороги, а машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал сам водитель, его 33-летняя и 17-летняя пассажирка, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.