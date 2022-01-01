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Общество1 января 2022 8:45

В Саратовской области во время празднования Нового года сгорели две бани

Обошлось без пострадавших
Наталия Калинина
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В Саратовской области во время празднования Нового года сгорели две бани, таковы данные ГУ МЧС региона.

Первый пожар произошел вчера, 31 декабря, в 14:54. Загорелась деревянная баня в Хвалынске. Площадь пожара составила 24 квадратных метров. На тушение выезжали 2 пожарные машины.

Другой пожар произошел в новогоднюю ночь, 1 января, в поселке Базарный Карабулак. В 4:46 поступило сообщение о пожаре в бане. Его площадь составила 6 квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники. Пострадавших на пожарах нет.

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