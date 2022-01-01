В Саратовской области от коронавируса скончались 11 человек за сутки. Сегодня, 1 января, оперштаб предоставил последние данные по смертности в регионе.

В Саратовской области за прошедшие сутки скончались 11 человек: шестеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 48 до 83 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5 561 жителя региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 133 304 человек в Саратовской области.

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