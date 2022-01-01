Под Саратовом снегоуборщик влетел в ограждение на трассе

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 31 декабря, в Саратовском районе произошло ДТП с участием Камаза снегоуборщика. Водитель грузовика попал в больницу.

Авария произошла в 8:45 на 278 километре трассы «Пенза-Пристанное-Ершов-Озинки». 21-летний водитель Камаза врезался в дорожное ограждение. От удара оказался поврежден ковш машины.

В результате ДТП водитель с травмами попал в медицинское учреждение.

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