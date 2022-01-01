На сегодня, 1 января, в Саратовской области зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Всего COVID-19 заразились 133 304 жителя региона. Выздоровело с начала эпидемии 120 499 человек, за сутки — 443. В стационарах остаются 1 212 человек, на амбулаторном лечении прибывают еще 6 285.
В Саратове зарегистрировано 89 новых случаев, а в Энгельсском районе — 37.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 11;
- 7-14 лет – 18;
- 15-17 лет – 7;
- 18-29 лет – 29;
- 30-49 лет – 73;
- 50-64 – 62;
- старше 65 – 58.
С пневмонией поступили 37 человек, а с признаками простуды есть 221 зараженных.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.