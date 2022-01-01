На сегодня, 1 января, в Саратовской области зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Всего COVID-19 заразились 133 304 жителя региона. Выздоровело с начала эпидемии 120 499 человек, за сутки — 443. В стационарах остаются 1 212 человек, на амбулаторном лечении прибывают еще 6 285.

В Саратове зарегистрировано 89 новых случаев, а в Энгельсском районе — 37.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 11;

- 7-14 лет – 18;

- 15-17 лет – 7;

- 18-29 лет – 29;

- 30-49 лет – 73;

- 50-64 – 62;

- старше 65 – 58.

С пневмонией поступили 37 человек, а с признаками простуды есть 221 зараженных.

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