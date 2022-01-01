В Саратовской области продлили сезон охоты на лося и оленя

Лось все еще под угрозой

В Саратовской области продлили сезон охоты на лося, оленя и других животных. Об этом сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

В регионе продлены сроки разрешенной добычи копытных. Отстрел сибирской косули, лося, благородных и пятнистых оленей разрешён по 10 января.

При этом комитет охотничьего хозяйства напоминает, что охотиться можно только при наличии соответствующего разрешения на добычу.

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