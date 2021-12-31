Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

В аварии под Базарным Карабулаком пострадала 17-летняя девушка и погибли два человека, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 15:10 в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Автомобиль Geely, за рулем которого находился 72-летний пенсионер, столкнулся с Ford Fiesta, который вела 58-летняя женщина.

В результате ДТП водитель Ford и 44-летний пассажир Geely от полученных травм скончались на месте. Водитель Geely, его 17-летняя и 46-летняя пассажирки с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

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