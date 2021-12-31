В Саратове сорвали сроки установки освещения между Солнечным-2 и Юбилейным

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В Саратове сорвали сроки исполнения контракта по установке освещения между поселками Солнечный-2 и Юбилейный.

Контракт на выполнение работ по строительству наружного освещения на участке автомобильной дороги по улице Тархова от Мысникова до Прудовой был заключен в самом начале декабря 2021 года. Завершить строительство, согласно конкурсной документации, победитель конкурса должен был до 20 декабря. Позднее с выигравшим конкурс ООО «ГОРЭНЕРГОСЕРВИС» был заключен контракт с другой датой окончания работ – 30 декабря. Однако и этот срок компания не выдержала.

До сих пор освещение на обозначенном участке дороги установлено лишь частично.

В этом смог лично убедиться губернатор Валерий Радаев, который приехал вечером, 31 декабря, посмотреть, как идет установка освещения вдоль дороги, соединяющей пос. Солнечный и Юбилейный.

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- Валерий Радаев потребовал, чтобы работы велись интенсивнее и были закончены за новогодние праздники, - сообщили в пресс-службе главы региона по итогам осмотра.

Стоимость контракта составила 32.4 млн рублей, на 30 декабря подрядчик отчитался о выполнении работ только на 11 млн рублей, которые ему уже оплачены.

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