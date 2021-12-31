В 2022 году в Саратовской области решат вопрос с обманутыми дольщиками

Роман Бусаргин

Глава саратовского правительства Роман Бусаргин подвел в своём Telegram-канале итоги работы с сиротами и обманутыми дольщиками в заканчивающемся 2021 году.

- В уходящем году удалось реализовать большое количество проектов, направленных на поддержку граждан. В частности, благодаря помощи Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Викторовича Володина через механизмы федерального Фонда ДОМ.РФ решены проблемы обманутых дольщиков, включенных в федеральный реестр, а также 1410 детей-сирот обеспечены жильем, в 2022 году – планируется еще 1450. Ставится задача перед регионом – увеличить это количество до 2000 квартир, чтобы после 2023 года выйти на очередность год в год.

С учетом этой поддержки и исполнения областного бюджета с профицитом в наступающем 2022 году мы можем закрыть вопрос обманутых дольщиков, находящихся в региональном реестре (к примеру, ЖСК «Северный»), - пишет чиновник.

Также Бусаргин напомнил о том, что уже в январе в областную думу поступят на рассмотрение поправки, которые позволили бы детям-сиротам получать «подъемные» на приобретение жилья вне зависимости от возраста (сейчас такая льгота доступна только для достигших 23-летнего возраста).

А минтруду поставили задачу снять вопрос по регистрации сирот, когда они уже стоят в очереди, но ещё не получили квартиру.

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