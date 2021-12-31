Михаил Исаев: в январе Саратов станет вторым по размеру муниципалитетом в России

Фото из Instagram Михаил Исаева

Сегодня, 31 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал активное обсуждение расширения города. Напомним, завтра облцентр увеличится почти в шесть раз. О присоединение Саратовского района к городу вчера говорили федеральные СМИ.

- Наш муниципалитет станет вторым в стране по размерам.

Хочу отметить, что увеличение площади - это не самоцель. Мы должны сделать всё, чтобы благосостояние граждан росло пропорционально городу. Муниципальная власть ежедневно работает над этим и не будет останавливаться.

Во всех процессах в приоритете всегда одна составляющая - жители. Именно уровень жизни населения - показатель качества власти и эффективности принимаемых решений. Понимая это, мы не намерены останавливаться в вопросах усовершенствования всех направлений деятельности.

У нас амбициозная цель - достичь уровня благосостояния жителей Саратова такого же, как в Москве! - пишет чиновник в своём Instagram.

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