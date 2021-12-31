Зимний отдых в Саратове
В Саратове работают 13 лыжных баз и семь катков, городская администрация рассказала о лучших местах для активного отдыха.
Катки в городе работают по следующему расписанию:
- Стадион «Волга» с 9:00 до 21:00, в понедельник короткий день с 10:00 до 20:00.
- Стадион «Спартак» с 12:00 до 22:00
- Стадион «Сокол» с 12:00 до 21:00, проката нет
- Набережная космонавтов с 15:00 до 20:00
- Детский парк с 12:00 до 22:00, прокат с 15:00 до 22:00.
- Стадион «Динамо» с 12:00 до 21:00
- ТАУ Галерея с 10:00 до 23:00
Также в Саратове действуют 13 лыжных баз.
1. Базы
2. Базы
3. Базы
4. Базы
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