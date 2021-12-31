Зимний отдых в Саратове

В Саратове работают 13 лыжных баз и семь катков, городская администрация рассказала о лучших местах для активного отдыха.

Катки в городе работают по следующему расписанию:

- Стадион «Волга» с 9:00 до 21:00, в понедельник короткий день с 10:00 до 20:00.

- Стадион «Спартак» с 12:00 до 22:00

- Стадион «Сокол» с 12:00 до 21:00, проката нет

- Набережная космонавтов с 15:00 до 20:00

- Детский парк с 12:00 до 22:00, прокат с 15:00 до 22:00.

- Стадион «Динамо» с 12:00 до 21:00

- ТАУ Галерея с 10:00 до 23:00

Также в Саратове действуют 13 лыжных баз.

1. Базы

2. Базы

3. Базы

4. Базы

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