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Происшествия31 декабря 2021 8:57

В Саратове самолет в Казань пришлось вернуть со старта

Не смогли обеспечить герметизацию кабины
Источник:kp.ru
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У рейса RWZ1040 Саратов (Гагарин) - Казань авиакомпании «Ред Вингс» 30 декабря выявилась проблема с наддувом. Из-за этого не смогли обеспечить герметизацию кабины пилотов.

Самолет SU-95 должен был вылететь из Саратова в 20.30 по местному времени.

- При выполнении взлетных процедур, командир воздушного судна принял решение выполнить возврат с исполнительного старта по причине проблем с наддувом - отсутствие возможности герметизации кабины, - сообщили в тг-канале Aviaicedent.

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