В Саратовской области от коронавируса скончались 13 человек за сутки. Сегодня, 31 декабря, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 13 человек: скончались девять женщин и четверо мужчин в возрасте от 42 до 84 лет. Всего жертвами инфекции стали 5050 жителей региона.
Всего за период эпидемии коронавирусом в Саратовской области заразились 133 046 человек, 276 за прошедшие сутки.
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