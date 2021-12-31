Панков поздравил саратовцев с Новым годом прямо с зимней рыбалки

Депутат Госдумы Николай Панков поздравил саратовцев с Новым годом, находясь на зимней рыбалке. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Дорогие друзья, земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Желаю каждому из вас благополучия, семейного счастья, исполнения всех желаний, и главное - ЗДОРОВЬЯ!

В Новом году продолжим совместную работу. У нас с вами много планов и проектов и общих задач.

Всем хорошего Нового года! Удачных дней и отличного настроения! С праздником! - написал Панков.