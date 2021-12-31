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Политика31 декабря 2021 8:43

Панков поздравил саратовцев с Новым годом прямо с зимней рыбалки

"А снег идет, а снег идет, а на рыбалке - все наоборот" - напутствовал депутат
Источник:kp.ru
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Депутат Госдумы Николай Панков поздравил саратовцев с Новым годом, находясь на зимней рыбалке. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Дорогие друзья, земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Желаю каждому из вас благополучия, семейного счастья, исполнения всех желаний, и главное - ЗДОРОВЬЯ!

В Новом году продолжим совместную работу. У нас с вами много планов и проектов и общих задач.

Всем хорошего Нового года! Удачных дней и отличного настроения! С праздником! - написал Панков.