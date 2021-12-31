Перед новым годом охотники в Саратове могут успеть убить вальдшнепа

Накануне Нового года комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области решил напомнить, что 31 декабря – последний день в охоте на вальдшнепа в регионе.

Последний день 2021 года знаменует завершение летне-осенней охоты на пернатую дичь. С 30 ноября уже нельзя добывать утку, гусей, куликов и голубей. Но не вальдшнепа.

- Для тех, у кого в разрешении была вписана охота на вальдшнепа, могли продлить для себя сезон до 31 декабря, - напомнили в комитете.

Там уточнили, что на летне-осеннюю охоту было выдано свыше 5000 разрешений.

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