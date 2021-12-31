Как работает «Почта России» в Саратовской области в новогодние праздники

Сегодня, 31 декабря, почтовые отделения по всей России работают по графику воскресенья.

У УФПС Саратовской области уточнили, что 1, 2 и 7 января почтальоны будут отдыхать, отделения будут закрыты, почтовые отправления и периодические печатные издания доставляться не будут. Пенсии и пособия разнесут по согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ графику.

Большую часть праздничных дней - 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почтальоны работают, все отделения открыты по обычному графику.

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