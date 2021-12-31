В Саратовской области по итогам года ожидается профицит бюджета в 1 млрд рублей

Роман Бусаргин

В Саратовской области впервые за долгое время удалось завершить финансовый год с профицитом регионального бюджета в 1 млрд рублей, при том, что в начале года планировался дефицит в 12,2 млрд. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Он отметил, что этого удалось достичь благодаря поддержке федерального бюджета и лично председателя ГД Вячеслава Володина. Кроме этого Бусаргин отметил работу межведомственной комиссии по мобилизации доходов и положительную динамику большинства бюджетных показателей.

Среди них рост налоговых и неналоговых доходов более чем на четверть к аналогичному периоду прошлого года, в том числе налог на прибыль возрос в 1,7 раза, акцизы – в 1,5 раза. В абсолютных цифрах доходоыбюджета к 30 декабря оценивается в 85,8 млрд рублей - на 16,8 млрд рублей больше, чем планировалось изначально.

На отрасли социальной сферы направлено 70% всех расходов, бюджет по-прежнему социально ориентирован.

- В текущем году за счет собственных средств областного бюджета погашен коммерческий кредит в сумме 1 млрд рублей и бюджетные кредиты в общей сумме 1,5 млрд рублей. Проведена работа по рефинансированию банковских кредитов в сумме 13,4 млрд рублей, - сообщил Роман Бусаргин.

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