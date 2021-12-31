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Здоровье31 декабря 2021 6:10

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 276 человек

В 12 районах нет ни одного случая COVID-19
Источник:kp.ru
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К утру 31 декабря в Саратовской области зарегистрировано 276 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки.

При этом в 12 районах области не зафиксировано ни одного случая заболевания.

По прежнему среди заболевших много людей в возрасте старше 60 лет - 109 человек. Также коронавирус выявлен у 18 детей до 14 лет.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 44, с признаками ОРВИ — 232.

С начала пандемии в Саратовской области общее число заразившихся составило 133 046 человек.

Данных о выписанных за сутки пациентах в оперативном штабе не представили.

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