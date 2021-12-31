ГИБДД предупредила пешеходов и водителей в Саратовской области

В Саратовской области 31 декабря на трассах и дорогах в населенных пунктах сохраняется гололед и туман.

Госавтоинспекция Саратовской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными.

Автомобилистам напомнили, что в туман объекты кажутся более отдаленными, чем в действительности. Ориентироваться во время движения необходимо по деревьям, столбам, находящимся у края проезжей части. Не рекомендуется применять дальний свет, так как он рассеивается и только ослепляет встречный транспорт.

Пешеходам перед переходом дороги следует убедиться, что водители их видят, снижают скорость и готовы пропустить. На одежде необходимо иметь световозвращающие элементы, которые помогут водителям заметить вас на расстоянии 150 метров.

Необходимо помнить, что сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания на дороге.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.