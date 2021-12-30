В Саратове ученики сгоревшей школы №18 доучатся в лицее №37

Школа № 18. Горит

В Саратове ученики сгоревшей школы №18 доучатся две оставшиеся четверти в здании лицея №37.

Напомним, вчера шкорла № 18 пострадала от сильного пожара. В причинах ЧП разбираются следственные органы. К новому учебному году здание планируют отремонтировать и открыть для учеников.

Здание должны были отремонтировать в 2022 году по программе капремонта, при поддержке Ппредседателя ГД РФ Вячеслав Володин.

Сейчас идет оценка ущерба. На ремонт школы должны были выделить 125 миллионов, теперь, из-за пожара, их не хватит.