Фото: СУ СК по Саратовской области

В Вольске изнасиловавший пятилетнего мальчика таксист предстанет перед судом, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла ночью 1 марта 2021 года. 38-летний мужчина, работающий в такси, пришёл к своей сожительнице., проживающей на улице Краснооктябрьской. Мужчина был под воздействием наркотиков. Пока женщина спала он изнасиловал ее пятилетнего сына, а затем выгнал его на мороз без верхней одежды, чтобы он там умер.

Около 5:30 продавец хлебного ларька заметил тело мальчика на улице. Малыш умер от переохлаждения. Сейчас уголовное дело изувера направлено в суд.