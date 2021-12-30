Бусаргин: Председатель правительства и министр не должны работать прорабами на стройках

Володин неоднократно критиковал подготовку проектов и их исполнение в Саратовской области

Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области поручсено проанализщировать все случаи срывов строительства социальных объектов и не допустить таких подрядчиков к новым конкурсам. Об этом заявил на заседании регионального правительства 30 декабря председатель Роман Бусаргин.

- Министр, председатель правительства не должны становиться прорабами и ездить по выходным контролировать стройки. Качество подрядчиков надо улучшать, проанализировать ошибки, пусть связанные с федеральным законодательством о конкурсах. У нас тут есть просчеты. Кто вышел, как работает, почему есть провалы – нужно систематизировать работу в этом направлении, - поручил министру Мигачеву председатель правительства.

Он также поставил Мигачеву вторую задачу – улучшить качество проектной документации, особенно в районах области. Должны соблюдаться не только сроки ее подготовки, но и контролироваться содержание.

- Проектная документация на объекты – должна по всем проектам быть готова к апрелю, когда начинаются строительные работы. Здесь никаких просчетов быть не должно. Проведите анализ проектов в муниципалитетах – дорожные бордюры на пешеходных дорожках, бетонное основание на дорогах - все подобное надо исключить, - поставил задачу Бусаргин.

Напомним, с подобной критикой проектов и их исполнения неоднократно выступал в ходе рабочих визитов в область председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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