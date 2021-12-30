Бусаргин предупредил глав районов о поездках за допдоходами уже в январе

Роман Бусаргин

Работа по увеличению доходов бюджета за счет выявления неуплачиваемых налогов, низкой зарплаты рабочих и иных ухищрений предпринимателей будет активно продолжена в 2022 году. Начнется она прямо с января. Об этом в завершении заседания правительства Саратовской области 30 декабря заявил председатель Роман Бусаргин.

Он отметил, что работа с выездом в район и заслушиванием глав и местных предпринимателей, за которыми замечены расхождения в данных по налоговой приносит хорошие результаты, как прямые, в виде поступления денег в бюджет, так и косвенные, в виде роста зарплат и вывода бизнеса из тени.

- Предупредите районы – с января продолжаем выезды по увеличению доходов бюджета. Эффект от такой работы уже есть – 1,1 млрд рублей дополнительных средств. Если в районах главы сидят сложа руки – мы поможем. Но при этом выясним, в чем или в ком дело, когда людям платятся непозволительно малые зарплаты, - предупредил Бусаргин присутствовавших на видеосвязи министров и глав.

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