Автомошенников из Саратова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в 43 преступлениях

Двоих автомошенников из Саратова задержали в Санкт-Петербурге, а еще двоих здесь, в городе. Их подозревают в 43 преступлениях.

Ранее, в августе 2021 года полицейские задержали еще троих сотрудников саратовского автосалона "ЛайфАвто". По версии следствия, они с сентября 2020 года по август 2021 обмановали горожан.

В салоне покупателей убеждали, что можно якобы оменять старые автомобили на новые по «выгодному госконтракту». В процессе сделки обсуждаемый автомобиль менялся на другой, под предлогом отстствия нужной модели в торговой точке. Жертву вынуждали их взять кредит с завышенной ставкой на совсем другое авто. В итоге потерпевшие практически за бесценок отдавали свою машину и оставались еще должны банкам.

Уже выявлены 43 пострадавших. Общий ущерб превысил пять миллионов рублей.

На данный момент двух подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, пятерых заключили под стражу. Полицейские ищут других пострадавших.

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