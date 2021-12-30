Подрядчика в Марксе оштрафовали на 700 тысяч за недоделанную наполовину "Хлебную пристань"

Недоработки подрядчика стали предметом обсуждения на заседании правительства 30 декабря

Подрядчика строительства "Хлебной пристани" в Марксе оштрафовали на 700 тысяч, об этом сегодня, 30 декабря, сообщила прокуратура Саратовской области.

В 2021 году администрация Марксовского района заключила муниципальный контракт с ООО «ИСМ-Инвест» на благоустройство «Хлебной пристани» с рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Прибрежная зона Маркса должна была полностью преобразиться: там должны были создать скейт-парк, спортивную площадку,благовстроить берег. Сумма контракта составляла более 70 миллионов рублей.

Однако, когда проверяющие пришли принимать работы, они были закончены чуть более, чем на половину. За неисполнение контракта подрядчик был оштрафован на 700 тысяч рублей. А рпботы, послр вмешстельства прокаратуры были завершены.

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