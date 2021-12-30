Бусаргин предложил задуматься над дальнейшим ростом зарплат в промышленности Саратовской области

Тяжелый труд должен хорошо оплачиваться, в частности, в сфере пищевой перерабатывающей промышленности, с этого прежде всего следует начать работу в новом году министерству промышленности. Об этом на финальном в 2021 году заседании правительства Саратовской области заявил его председатель Роман Бусаргин.

В ходе обсуждения итогов работы промышленного комплекса региона за 2021 год, министр промышленности Андрей Архипов заявил, что средняя зарплата в промышленности региона достигла 42,9 тыс. рублей. Он также анонсировал рост зарплат в следующем году на 8%.

Бусаргин в ответ на жто заявил, что есть отдельные направления, где таких зарплат нет, в частности в пищевой перерабатываюшей промышленности.

- Я попрошу министерство начать новый год с правильных приоритетов, а это люди и их заработная плата. Промышленность — это тяжелый труд, а тяжелый труд должен хорошо оплачиваться, - сказал Бусаргин.

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