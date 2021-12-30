В Калининске 84-летний дедушка пострадал на печи от пожара

Печь едва не сожгла дом
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Утром 29 декабря в Калининске Саратовской области пожилой местный житель едва не стал жертвой пожара, который начался с печи.
Вызов поступил в МЧС 9.41, на тушение выехали два расчета.
Оказалось, что горит печь в деревянном доме, пожар угрожал уничтожить строение. В результате огонь успел охватить два квадратных метра, его оперативно потушили.
При этом хозяин дома, 84-летний дедушка, успел надышаться дымом и был госпитализирован.
- По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
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