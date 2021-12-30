Панков: сбежавшие за границу заинтересованные лица продолжают мутить воду в ситуации с ЖК «Победа»

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Депутат Госдумы Николай Панков высказался о ситуации вокруг ЖК «Победа» и заметил, что главное - понимание и общий язык с дольщиками. Потому что по-прежнему незаинтересованные в достройке люди и их доверенные лица продолжают вставлять палки в колеса и мешать поиску конструктивного решения.

- Все больше показывают истинное лицо те, кто не заинтересован в решении проблем ЖК «Победа». Здания не достраивали сами и не давали другим организациям. Сеяли противоречия в рядах дольщиков, мешали прийти к общему конструктивному решению. Не прекратили ставить палки в колеса даже когда кое-кого объявили в розыск. Сбежали за границу, но воду мутить продолжают.

Дошло уже до того, что пытаются признать недействительным само разрешение на строительство. Как бы уже не скрывая, что достройка домов для них изначально не была целью. А только получение прибыли.

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В этой ситуации особенно важно, что решение арбитражного суда направлено на защиту интересов дольщиков. Потому что не позволяет еще больше заволокитить решение проблем с долгостроем.

Отмечу – многие дольщики понимают корыстные мотивы и обман со стороны доверенных лиц застройщиков. И не доверяют им. Об этом говорили на недавней встрече в Минстрое.

Понимаю, что заинтересованные лица вряд ли перестанут ставить палки в колеса. И продолжат тяжбы за землю и имущество. Но главное, чтобы с дольщиками мы всегда находили общий язык. И чтобы проблема «Победы» решалась конструктивно, - написал Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

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