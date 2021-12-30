В школе №18 от пожара пострадали два этажа

Последствия пожара в школе №18

Во время пожара в саратовской школе №18 днем 29 декабря, огонь из кабинета на втором этаже перекинулся в коридор, а затем прожег себе выход в коридоре третьего этажа в части, расположенной над кабинетом, где начался пожар. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном следственном комитете.

Следователь СУ СКР осмотрел место происшествия и указал, что по предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.

Благодаря начавшимся недавно зимним каникулам, в школе не было учеников, никто не пострадал.

СУ СКР по Саратовской области начал доследственную проверку.

Напомним, пожар ликвидировали 11 расчетов, огонь успел охватить 60 кв метров здания шкколы.

Сейчас отопление в здании работает, но отключены электричество и водоснабжение.

Проектная организациия 30 декабря должна оценить состояния конструкций и степень ущерба. После этого будут решать, как организовать обучение школьников после каникул.

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