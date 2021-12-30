В Саратовской области за сутки в ДТП пострадали пять человек

Женщина в Волжском районе на своем авто протаранила столб Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратове и Энгельсе 29 декабря в ДТП пострадали пять человек – один мужчина и четыре женщины. Все они произошли до вечернего транспортного коллапса.

Утром в 6.30 у дома №11 на проспекте Ф.Энгельса 49-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 53-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

Позднее водитель энгельсского автобуса маршрута №284 в центре Саратова на Московской сбил перебегавшую дорогу в неположенном месте 72-летнюю пенсионерку, она также госпитализирована.

Еще одна 29-летняя женщина пострадал под колесами Renault Duster у дома №7 на улице Панфилова, она также в больнице.

Не повезло в 7.30 женщине за рулем Chevrolet Aveo, на улице Челиева в Волжском районе. Машину занесло и она врезалась в столб, водитель с различными травмами попала в больницу.

ДТП в СНТ Мечта Фото: ГИБДД по Саратовской области

В СНТ «Мечта» также Волжского района в 12.20 произошло столкновение Chevrolet с 44-летним мужчиной за рулем и Chery, которым управляла 39-летняя женщина. Пострадавшим оказался пассажир 38-летний Chery, его также госпитализировали.

В остальных многочисленных ДТП пострадавших не было.

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