В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 299 человек

В Саратовской области по данным оперативного штаба за 29 декабря было зарегистрировано 299 новых случаев коронавируса. Впервые с 28 сентября заболеваемость опустилась ниже 300 человек в сутки.

По данным на утро 30 декабря, за сутки больше всего новых больных появилось в Саратове — 170, в Энгельсском районе — 28, в Балаковском — 31, в Балашовском —14, в Вольском — 10.

Каждый третий новый пациент - в возрасте старше 60 лет (101), также заразились 15 детей в возрасте до 14 лет.

Подавляющее число новых больных, 248, с признаками ОРВИ.

С начала пандемии общее количество заболевших в Саратовской области составило 132 770 человек, выздоровело из них 120 056 человек, за сутки — 457.

В стационарах сейчас находятся 1 260 человек с коронавирусом, на амбулаторном лечении — 6 417 пациентов.

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