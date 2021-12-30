В Саратове проходит экстренное совещание по поводу работы транспорта

В мэрии проводят срочное совещание из-за плохой работы транспорта

Многочисленные жалобы саратовцев ву соцсетях на работу общественного транспорта после вчерашнего снегопада вынудили городские власти собрать экстренное совещание по этому поводу.

В связи с многочисленными жалобами на работу общественного транспорта, в частности маршрута № 41, в эти минуты в «Транспортном управлении» по поручению главы Саратова Михаила Исаева проходит экстренное совещание с перевозчиками, - сообщили в пресс-службе мэрии. Результаты обещали огласить по окончании. Кроме этого, в администрации заявили о начале внеплановых проверок работы всех маршрутов в городе.

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