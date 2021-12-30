Мошенники из Саратова обманули более 60 пенсионеров

В Саратове по решению Октябрьского районного суда взят под стражу один из трех организаторов мошеннической схемы, по которой пенсионерам обманом навязывали юридические услуги и предлагали брать под их оплату кредиты.

В общей сложности, как считают следователи УМВД по Саратову, они обманули более 60 стариков и выманили у них 1,5 млн рублей.

Всех троих задержали еще в мае 2021 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

Как рассказали в УМВД, троица создала кол-центр в городе Саратове и арендовали помещения в ряде регионов России. Они звонили целенаправленно пожилым пенсионерам и сообщали, что якобы появилась возможность увеличить размер их пенсий. Далее поверившим им стариков приглашали в офисы, где уговаривали оформить кредиты для оплаты этих услуг.

В рамках производства по этой ситуации объединены более 140 возбужденных ранее уголовных дел.

Еще двое организаторов находятся пока на свободе, под подпиской о невыезде.

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