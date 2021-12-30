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Общество30 декабря 2021 5:29

Володин предложил продлить набережную в Саратове в обе стороны

Проект должен быть готов уже в новом году
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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В ходе визита в Саратов 27 декабря председатель ГД Вячеслав Володин побывал на очередном участке будущей Саратовской набережной. Речь о прибрежной зоне Волги протяженностью 1 км 169 м от ул. 2-й Садовой до ул. Б. Садовой в Октябрьском районе. Здесь уже начали берегоукрепительные работы. Деньги на это были выделены федеральным центом осенью 2021 года.

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Володин, который выступал инициатором продления набережной в Саратове, предложил местным властям достроить ее до границ Заводского района уже в 2022 году. Одновременно необходимо провести реконструкцию участка старой набережной от кинотеатра «Экран» до моста через Волгу.

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Председатель ГД поручил параллельно с этими работами подготовить проекты продления прогулочной зоны набережной в обе стороны – по территории Заводского района и по территории Волжского района до солярия в Затоне.

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