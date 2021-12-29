Очистка улиц

Михаил Исаев провел заседание оперштаба по уборке Саратова, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Снегопад будет идти всю ночь. Очистка снега затруднена. Главные дороги города посыпают специальными материалами. На ночные работы выделена 241 единица техники, - пишет мэрия.

- Районным администрациям предписано срочно обсудить с юридическими лицами вопросы уборки прилегающих территорий, - написал Михаил Исаев у себя в Инстаграм.

Ближайшие предновогодние пробки усилят снежные завалы и лишат город части парковок. Горожан просят чаще выбирать общественный транспорт.

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