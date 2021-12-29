Пожар неожиданно случился в школе
После пожара в саратовской школе № 18 отключили воду и свет, о чем сообщает городская администрация.
На данный момент пожар в школе № 18 уже устранен, идет ограждение контура и закрытие окон. Отопление в здании работает, отключены электричество и водоснабжение.
Утром в здании проведут работы по оценке состояния конструкций и степени нанесенного ущерба, об этом сообщил глава районной администрации.
Решение о том, смогут ли дети пойти на занятия в здании после выхода с каникул, будет принято после получения всех заключений.
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