Саратов встал в рекордных 10-балльных пробках

Саратов стоит в заторах вечером 29 декабря

Саратов полностью встал в вечерних заторах в предновогодний день 29 декабря.

Согласно сервисам Яндекс.Пробки, в городе отмечен рекордно высокий уровень, максимальные для Саратова - 10 баллов.

В бордовый цвет выкрашены практически все улицы в центре Саратов и основные магистрали в районах. На картах отмечены не менее 10 ДТП, которые осложнили и так непростую дорожную ситуацию.

Проще перечислить немногие незапруженые транспортом улицы. Относительно свободны Сокурский тракт, улицы Трофимовская, Романтиков, а также Новоузенская и Кумысная.

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