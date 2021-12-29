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Происшествия29 декабря 2021 14:10

Саратов встал в рекордных 10-балльных пробках

Проще перечислить улицы, по которым еще можно проехать
Источник:kp.ru
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Саратов стоит в заторах вечером 29 декабря

Саратов стоит в заторах вечером 29 декабря

Саратов полностью встал в вечерних заторах в предновогодний день 29 декабря.

Согласно сервисам Яндекс.Пробки, в городе отмечен рекордно высокий уровень, максимальные для Саратова - 10 баллов.

В бордовый цвет выкрашены практически все улицы в центре Саратов и основные магистрали в районах. На картах отмечены не менее 10 ДТП, которые осложнили и так непростую дорожную ситуацию.

Проще перечислить немногие незапруженые транспортом улицы. Относительно свободны Сокурский тракт, улицы Трофимовская, Романтиков, а также Новоузенская и Кумысная.

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