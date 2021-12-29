В Балаковском районе поднимут цены на проезд

С 15 января 2022 года в Балаковском районе Саратовской области поднимут цены на проезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

На муниципальном маршруте № 15 стоимость проезда поднимется с 23 до 25 рублей при оплате по карте и 27 рублей — при наличной. На пригородных маршрутах Балаковского района стоимость проезда возрастет с 2,50 рублей до 3,00 рублей за 1 км.

Напомним, что с 20 декабря 2021 года повысилась стоимость проезда на автобусах маршрутов № 284 и 284Б Саратов-Энгельс. Тариф по Саратову не изменился, по Энгельс вырос до 26 рублей, а между городами сразу до 29 рублей. В январе 2022 года ожидается очередное повышение цен на проезд в автобусах.

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