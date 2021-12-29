В Саратове завели четыре дела за неубранные от снега улицы

За неубранные улицы придется отвечать

В Саратове завели четыре административных дела за неубранные от снега улицы. Заваленные снегом улицы заметили сотрудники ГИБДД города.

Уборкой ненадлежащего качества считается такая, после которой остается рыхлый снег на проезжей части, снег на тротуарах, переходах и возле остановок.

Недочеты выявлены на улицах 2-я Садовая, проспект 50 лет Октября, улица Аэропорт и других. Теперь ответственным лицам грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

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