Жители Балаково останутся без транспорта в новогоднюю ночь, об этом сообщает портал Go64.ru со ссылкой на директора «Балаковоэлектротранса» Александра Халилова.
31 декабря балаковские автобусы и троллейбусы доработают до 21:00 по стандартному расписанию.
1 января транспорт снова заработает только в 7:00. В управлении отметили, что транспорт не работает по ночам уже второй год.
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