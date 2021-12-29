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Общество29 декабря 2021 13:18

Саратовская мэрия закупит три кроссовера за 7,5 миллиона рублей

«Транспортное управление»: идет плановое обновление парка
Наталия Калинина
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Саратовская мэрия закупит три кроссовера за 7,5 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на портале Госзакупки.

Заказчиком является МКУ «Транспортное Управление», обслуживающее администрацию Саратова. В рамках контракта необходимо поставить три кроссовера: Mitsubishi Outlander Ultimate, каждый из которых будет стоить до 2,5. Начальная сумма закупки составляет 7,5 миллиона рублей.

Как пишет Директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин, идет плановое обновление автопарка.

- Автопарк «Транспортного управления» сильно изношен, необходимы новые, безопасные машины. Кроме того, со следующего года машины подорожают, нужно успеть купить сейчас, - заявил глава управления.

Кроме того, чиновники напомнили, что Саратов значительно вырос в размерах и ездить придется намного больше.

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