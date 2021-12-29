Пожар в школе №18 потушен Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пожар в школе №18 в центре Саратова потушен. Открытое горение было ликвидировано еще к 16.02. уточнили в региональном МЧС.

На месте ЧП на улице Рахова мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что дал поручения подчиненным решить вопросы с сохранением в здании школы положительных температур. Ка в дальнейшем эксплуатировать школу и пойдут ли дети на учебу после новогодних каникул - решат позже.

- В связи с произошедшим пожаром в школе №18 поручено первому заместителю главы администрации Дмитрию Алексееву и руководителю районной администрации Алексею Постнову принять меры по сохранению тепла в здании. Вечером будут выработаны решения по дальнейшей эксплуатации объекта, - сказал Исаев.

Напомним, школа загорелась 29 декабря в четвертом часу дня. На тушение выехали 11 пожарных автомобилей. Огонь охватил около 60 кв. метров площади, начался пожар в одном из кабинетов на втором этаже, где, по предварительным данным, замкнуло электропроводку.

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