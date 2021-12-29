В Саратове метель и непогода

В Саратове метель и снегопад угрожают водителям, об этом сообщили в ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Из-за плохой видимости на дорогах водителям рекомендуют снижать скорость до минимума, особенно на мостах и поворотах. Также автомобилистам напоминают, что у пешеходов сейчас часто есть зонт или капюшон, из-за чего их поле зрения ограничено.

Пешеходам также советуют быть особенно аккуратными на дорогах и помнить, что из-за снега и тумана водитель может их не увидеть.

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