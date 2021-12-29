В Саратове на Новый год будет сказочная погода

Зимние красоты Саратова
На 31 декабря, в Саратове будет сказочная погода, горожан ждут приятные прогулки, о чем сообщает региональный гидрометцентр.
В Саратовской области сильного мороза в новогоднюю ночь не будет. Будет идти небольшой снежок, он продлится по 2 января.
- Саратовцев ждет спокойная и приятная Новогодняя ночь, позволяющая насладиться всеми прелестями зимней погоды и не обморозиться, - сообщили в ведомстве. Более того, благодаря сильным морозам накануне на деревьях образуется красивая изморозь, придающая улицам сказочный вид.
- Город получит красивое новогоднее обрамление, - рассказала саратовский синоптик Светлана Цветайло.
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