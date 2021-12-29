В Саратовской области назвали самый благоустроенный город

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Сегодня, 29 декабря, в Саратовской области объявили самый благоустроенный город. Об этом сообщили на заседании Административного совета.

Самым благоустроенным крупным городом региона был признан Балаково.

В категории сельских поселений с численностью населения менее двух тысяч человек лучшим стало Львовское муниципальное образование Аркадакского района.

Как сообщил глава региона, исполнение нацпроектов в Саратовской области составляет 83,4 процента, что немного выше среднего по России. В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе завершается исполнение 55 объектов, а 21 уже завершен.

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