В Саратовской области назвали самый благоустроенный город

.
Сегодня, 29 декабря, в Саратовской области объявили самый благоустроенный город. Об этом сообщили на заседании Административного совета.
Самым благоустроенным крупным городом региона был признан Балаково.
В категории сельских поселений с численностью населения менее двух тысяч человек лучшим стало Львовское муниципальное образование Аркадакского района.
Как сообщил глава региона, исполнение нацпроектов в Саратовской области составляет 83,4 процента, что немного выше среднего по России. В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе завершается исполнение 55 объектов, а 21 уже завершен.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.